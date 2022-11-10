Ölüm haberi yıldırım baskıyla duyuruldu: ‘‘Yeni Türkiye’yi yaratan o büyük adam öldü’’
10 Kasım günü gazeteler Ata’nın ölüm haberini yıldırım baskıyla duyurdu. Gazetelerde ‘‘Türk Milleti ulu şefini insanlık büyük evladını kaybetti’’, ‘‘Atanın tabutu önünde üç yüz bin kişi ağladı’’, ‘‘Yaşayacak büyük ölüye veda’’ manşetleri atıldı. (Haber:Merih Ak Kamera:Burak Uygun)
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