Ölümden şans eseri kurtuldular

İstanbul Güngören'de bir binanın balkonu çöktü, anne ve çocukları ölümden döndü. Güneştepe Mahallesi Rezak Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın son katındaki balkon henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çöken balkonun beton parçaları, caddeye düşerken olayda can kaybı olmadı. Bir anne ve çocuklarının saniyeler önce çöken balkonun altından geçişi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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NTV Haber - Anadolu Ajansı 29.06.2021 - 02:12| Son Güncelleme : 29.06.2021 - 02:42
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