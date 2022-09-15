Ortaokul öğrencisinin akılalmaz yaramazlığı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5. sınıfa giden bir öğrenci yanında getirdiği biber gazını sınıfa sıktı. Gazdan etkilenen öğrenciler bahçeye çıkarılırken okula sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 öğrenci Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
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