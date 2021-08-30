Otobüsle polis aracının arasına sıkıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görev yapan bir polis memuru, otobüs terminalinde perona yanaşan bir otobüs ile polis aracı arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların uyarısıyla otobüsün şoförü aracı çekerken, polis memuru hafif yaralandı.  Otobüs şoförü ise olayın ardından polis merkezine götürüldü.

NTV 30.08.2021 - 12:57 | Son Güncelleme : 30.08.2021 - 13:04

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