Otomobilin buzlanan yolda kaza yaptığı anlar kamerada
Bartın'da tünelden çıkan otomobil buzlanma nedeniyle kayarak direğe çarptı. Kaza yerine gelen trafik ekibi işlem yaptığı sırada bir başka sürücü de kayarak polislerin aracına çarptı. Kazada iki trafik polisi hafif yaralandı. Araç kamerasının kaydettiği görüntülerde, yol kenarında bulunan bir tünel görevlisinin üzerine doğru gelen otomobilden can havliyle kaçtığı anlar da görülüyor.
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