Otoyolda tehlike yarattılar

İstanbul Ataşehir’de bir motosiklet zikzak çizerek ilerledi. D-100 Karayolu’nda, bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilen bu tehlikeli ‘eğlence’ uzun süre devam etti. Avcılar’da da ev eşyasıyla dolu bir kamyonetin tehlikeli yolculuğu vardı. Kamyonet sürücüsü aracını kapasitesinin çok üzerinde yüklemiş halde ilerledi.

ntv.com.tr 08.09.2021 - 16:22 | Son Güncelleme : 08.09.2021 - 16:49

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