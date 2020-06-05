Oyuncu Burak Hakkı kendi toprağını ekip biçiyor

Ünlü oyuncu Burak Hakkı, bir süredir ekranlardan ve şehir hayatından uzak. Başarılı oyuncu 2008'de alıp tarımla uğraştığı çiftliğine corona virüs salgını sonrası annesi ve oğluyla tamamen yerleşti. Oyunculuk kariyerini ikinci plana atıp doğayla iç içe bir yaşamı tercih etti. Çiftçilik yapmaya başlayan Burak Hakkı Çevre Günü Özel Yayını için NTV'ye konuştu.

NTV 05.06.2020 - 10:19 | Son Güncelleme : 05.06.2020 - 11:16

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