Tonlarca kar saklanmaya başlandı (İsveç'teki yöntem uygulanıyor)
Erzurum Palandöken’de gelecek sezon için hazırlıklar şimdiden başladı. İsveç ve Avusturya’da uygulanan ‘kar saklama’ yöntemiyle 61 bin metreküp kar toplandı. Toplanan kar güneş görmeyen 3 noktaya taşınarak korumaya alındı. Böylece yeni sezon, çok fazla enerji harcanan suni karlama yöntemine ihtiyaç duyulmadan, erkenden açılacak.
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NTV 09.05.2021 - 14:43| Son Güncelleme : 09.05.2021 - 14:56
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