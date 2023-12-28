Pasaport harçlarına zam öncesi yoğunluk: Yeni yılda harç bedelleri ne kadar olacak?
Yeni yılda pasaport ve ehliyet harcı gibi kalemlere gelecek zam oranları belli olmuştu. Aynı oranlarda kağıt bedellerine de zam gelecek. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca, sigara ve şans oyunları vergilerinde de değişiklikler var. 2024'e sayılı gün kala, pasaportunu zam öncesi yenilemek veya süre uzatmak isteyenler yoğunluk oluşturdu. NTV ekibinden Tuana Çiftci, Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan son durumu aktardı.
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