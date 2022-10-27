Pastane sahibinin kızını taciz eden adama meydan dayağı
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde müşteri olarak gittiği pastanede, iş yeri sahibinin kızını taciz ettiği ileri sürülen Rüstem B., esnaftan dayak yedi. Olay yerine gelen polisin müdahalesiyle kalabalığın arasından alınan Rüstem B.’nin kaburgasında kırıklar oluştu. 18 yaşındaki genç kızın ailesi taciz iddiasıyla şikayetçi oldu.
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