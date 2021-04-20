Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

İstanbul'da otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Sultangazi’de 5 patenli genç bir otomobilin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Arnavutköy’de ise yine bir genç tehlikeli yolda bir araca tutunarak ilerledi.

NTV 20.04.2021 - 10:22 | Son Güncelleme : 20.04.2021 - 10:41

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