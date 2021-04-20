İstanbul'da otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Sultangazi’de 5 patenli genç bir otomobilin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Arnavutköy’de ise yine bir genç tehlikeli yolda bir araca tutunarak ilerledi.
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NTV 20.04.2021 - 10:22| Son Güncelleme : 20.04.2021 - 10:41
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