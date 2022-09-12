Piknik yapan gençler neye uğradığını şaşırdı

Isparta Gölcük Milli Parkı’nda cumartesi günü piknik yapan 3 arkadaşın yanlarına gelen bir inek, masada ne var ne yoksa yedi. Neye uğradığını şaşıran gençler, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.
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Anadolu Ajansı 12.09.2022 - 15:41| Son Güncelleme : 12.09.2022 - 15:54
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