Piknik yapan gençler neye uğradığını şaşırdı

Isparta Gölcük Milli Parkı’nda cumartesi günü piknik yapan 3 arkadaşın yanlarına gelen bir inek, masada ne var ne yoksa yedi. Neye uğradığını şaşıran gençler, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.09.2022 - 15:41 | Son Güncelleme : 12.09.2022 - 15:54

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