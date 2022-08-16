PKK/YPG’den Karkamış’a havan saldırısı

Gaziantep’in Karkamış ilçesine, PKK/YPG’li teröristler tarafından Suriye topraklarından havan saldırısı düzenlendi. Havanların boş araziye düştüğü saldırı sonrasında teröristlerin bulunduğu bölge, topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, ‘‘Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir’’ paylaşımını yaptı.
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DHA 16.08.2022 - 12:44| Son Güncelleme : 16.08.2022 - 13:02
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