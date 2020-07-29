Plajda köpük partili, horonlu eğlenceye ceza

Rize'nin Çayeli ilçesinde, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak köpük partisi verip, horon oynatan plaj işletmecilerine para cezası kesildi. Plajdaki köpük partili horon eğlencesine ait görüntülerin işletmenin sosyal medya hesabından paylaşıldığı ortaya çıktı. Görüntülerde, bir araya gelen onlarca kişinin sıkılan köpük ve müzik eşliğinde eğlendiği görülüyor.
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İHA 29.07.2020 - 12:37| Son Güncelleme : 29.07.2020 - 12:47
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