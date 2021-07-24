Plajda tekme tokat kavga

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gün doğumunda halk plajında oturan 4 arkadaştan kadın ve erkek arasındaki küfürlü tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar polislerin geldiğini fark edince, çöplerini sahilde bırakıp uzaklaştı.

NTV 24.07.2021 - 14:56 | Son Güncelleme : 24.07.2021 - 15:09

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