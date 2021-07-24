Plajda tekme tokat kavga

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gün doğumunda halk plajında oturan 4 arkadaştan kadın ve erkek arasındaki küfürlü tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar polislerin geldiğini fark edince, çöplerini sahilde bırakıp uzaklaştı.
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NTV 24.07.2021 - 14:56| Son Güncelleme : 24.07.2021 - 15:09
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