Polis kontrolünü "öğrenci şakası" sanan öğretmen, dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir öğretmen, kuyumcuyu soymaya çalışan zanlı ile karıştırıldı. Polisin kimlik kontrolünü de, eski öğrencilerinin yaptığı bir şaka sandı. Hal böyle olunca gerginlik büyüdü. Polis merkezine götürülmek istenen öğretmen, ekipler tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

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