Ponzi Seçil 3. kez hakim karşısına çıktı: Eski sevgilisi ilk kez konuştu
Birçok futbolcunun mağdurlar arasında yer aldığı gizli fon dolandırıcılığı davasına dün de devam edildi. 272 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Erzan "para bende değil" dedi. Seçil Erzan'ı tehdit ettiği öne sürülen eski futbolcu Semih Kaya tanık olarak ifade verdi, fazla para almadığını söyledi. Teknik direktör Fatih Terim'in bir dönem avukatlığını yapan, Seçil Erzan'ın eski sevgilisi Candaş Gürol da tanık olarak dinlendi. (Haber: Osman Terkan Kamera: Bahattin Demir)
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