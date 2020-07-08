Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Başımıza tedbir yorgunluğu geldi

"Dünyada hiçbir ülke henüz ikinci dalgayı yaşamadı. İkinci dalga daha kötü bir olay çünkü herkes hazırlıksız yakalanıyor" Bu tespit Enfeksiyon Hastalıkları Profesörü Mehmet Ceyhan'a ait. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan NTV yayınında corona virüs salgınında ikinci dalga tehlikesini değerlendirdi. "Başımıza tedbir yorgunluğu geldi" dedi.

08.07.2020 - 11:58 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 12:15

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