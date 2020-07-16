Rize'deki heyelan anları kamerada

Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Madenli Beldesi'nde bir inşaat şantiyesine düşen heyelan anı kameralara yansıdı. O anda işçiler panikle kaçışmaya başladı.

ntv.com.tr 16.07.2020 - 15:55 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 16:29

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