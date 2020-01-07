Rüzgarda çatıların uçmaması için ne yapılmalı?

İstanbul Çekmeköy'deki binanın çatısı yüz metre kadar uçup başka bir binanın mutfağına girmişti. NTV ekibinden Deniz Tüysüz hem son durumu anlattı hem de çatılarda nasıl önlem alınması gerektiğini konuğuyla konuştu. İşte rüzgarda çatı uçmaması için alınması gereken önlemler...
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