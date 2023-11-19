Bazı illerde sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Kocaeli, Bartın, Sakarya ve Düzce'de şiddetli yağış ve fırtına günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Vatandaşlar sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. İzmit Körfezi'nde vapur seferleri durduruldu, Körfez ilçesinde limandaki 7 balıkçı teknesi battı. Bartın'da gemi ve balıkçı tekneleri limana sığındı, Sakarya'da çatılar uçtu, elektrik ve telefon direkleri ile ağaçlar devrildi.
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