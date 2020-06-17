Samsun'da hiç vaka görülmeyen ilçede 18 kişinin testi pozitif çıktı

Maske takılmıyor, sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Sonuç, virüs vakaları her geçen gün artıyor. Hiç vaka olmayan yerlerde bile vaka görülmeye başlandı. Uzmanlar, halkı maske takmaya ve fiziki mesafeye uymaları konusunda uyarıyor, ''ikinci dalga''ya dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

NTV 17.06.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 16:41

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