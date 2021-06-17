Samsun'da sağanak dereyi taşırdı: Sele kapılan araç sürüklendi

Samsun’un Alaçam ilçesinde etkili olan sağanak yağmur dereyi taşırdı. Dere yatağının yakınındaki bir evin bahçe duvarı da yıkılınca park halinde araç sele kapıldı. 3 kilometre boyunca sürüklenen aracı sudan çıkarmak için itfaiyeden yardım istendi.

NTV 17.06.2021 - 11:10 | Son Güncelleme : 17.06.2021 - 11:18

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