Samsun'da sağanak dereyi taşırdı: Sele kapılan araç sürüklendi
Samsun’un Alaçam ilçesinde etkili olan sağanak yağmur dereyi taşırdı. Dere yatağının yakınındaki bir evin bahçe duvarı da yıkılınca park halinde araç sele kapıldı. 3 kilometre boyunca sürüklenen aracı sudan çıkarmak için itfaiyeden yardım istendi.
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NTV 17.06.2021 - 11:10| Son Güncelleme : 17.06.2021 - 11:18
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