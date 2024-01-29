Sarıyer'de kilisedeki silahlı saldırı kamerada
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan kilisesinde, Pazar ayini sırasında maskeli saldırganlar bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rus ve Tacik asıllı 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, saldırganların DAEŞ mensubu olduğunun değerlendirildiğini belirterek, saldırı sonrası 30 adrese baskın düzenlendiğini 47 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan saldırı anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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