Scooterların hız sorunu: Şahsi olanlarda hız limiti yazılımla kaldırılabiliyor

Elektrikli scooterlarda kaza riskini azaltmak için bazı illerde hız sınırlandırılması getirilmişti. Ancak bu kısıtlama da tam anlamıyla çözüm olmadı. Kişisel scooter sahipleri hız limitini aşabilmek için yazılım kullanmaya başladı. Uzmanlara göre scooterların plakalandırılması gerekiyor. İşte ayrıntılar...

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