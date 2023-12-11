Scooterların hız sorunu: Şahsi olanlarda hız limiti yazılımla kaldırılabiliyor
Elektrikli scooterlarda kaza riskini azaltmak için bazı illerde hız sınırlandırılması getirilmişti. Ancak bu kısıtlama da tam anlamıyla çözüm olmadı. Kişisel scooter sahipleri hız limitini aşabilmek için yazılım kullanmaya başladı. Uzmanlara göre scooterların plakalandırılması gerekiyor. İşte ayrıntılar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.