Seçil Erzan davasında 2. duruşma: Fonun nasıl kurulduğunu anlattı
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Erzan, savunmasında her şeyin 2012 yılında borsada 2 milyon lira kaybetmesiyle başladığını öne sürüp "Kimseye Fatih Terim Fonu, Hakan Ateş Fonu var demedim." dedi. NTV ekibinden Osman Terkan ayrıntıları aktardı.
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