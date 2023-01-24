Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı anıldı
Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın en büyük hayali, 24 Ocak 1993'te öldürülen gazeteci-yazar Uğur Mumcu suikastini çözmekti. Ancak Mumcu'dan 8 yıl sonra aynı gün 24 Ocak'ta uğradığı saldırıda Okkan ve 5 polis memuru şehit oldu. Okkan ve silah arkadaşları şehit edildikleri yerde, dualar ve çiçeklerle anıldı. (Haber:Nizamettin Kaplan Kamera:Seyfettin Ay)
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