Sel felaketinden yeni görüntü: Fabrika yerle bir oldu

Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketine ilişkin yeni görüntler ortaya çıktı. Sinop’un Düzler Köyü’ndeki bir kereste fabrikası suyun şiddetine dayanamayarak saniyeler içinde yıkıldı. Görüntüleri bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ntv.com.tr 23.08.2021 - 12:35 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 12:44

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