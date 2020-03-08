Şenay komutan ile kadına şiddet bitti

Ordu Mesudiye'de Çavdar Jandarma Karakolu'nun kadın komutanı Astsubay Şenay Haydar, görev yaptığı dönemde kadına yönelik şiddetle mücadalede örnek bir projeye imza attı. Kadın komutan, vatandaşlarla tek tek görüştü ve ilçede kadına yönelik şiddeti sona erdirdi. Şenay komutan görev süresi dolunca başka bir ile tayin oldu ama yerine gelenler de onun yolundan gidiyor.

NTV 08.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 08.03.2020 - 09:32

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