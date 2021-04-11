'Şifre yıldız' deyip dolandırıcıya 103 bin dolarını verdi
Eskişehir’de yaşayan 83 yaşındaki yürüme engelli kadın, kendilerini ‘savcı ve polis’ olarak tanıtan dolandırıcılara 103 bin dolarını verdi. Dolandırıcılar yaşlı kadını ‘‘Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankadaki paranızı sahte belgelerle çekecekler’’ diyerek kandırıp parasını çekmesini istediler. Buluşma yerine parayla gelen A.S., ‘şifre yıldız’ deyip yılların birikimini dolandırıcıya verdi. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda Şanlıurfa’da yakalanan Ahmet B. tutuklandı. Evinde yapılan aramada paranın bir miktarı ele geçirildi.
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ntv.com.tr 11.04.2021 - 13:32| Son Güncelleme : 11.04.2021 - 13:52
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