Sığınmacıların dönüşü nasıl olacak? Bakan Akar, NTV'de yanıtladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NTV ekibinden Özden Erkuş'un sorularını yanıtladı. Akar, Suriyeli vatandaşların ülkelerine dönmesi konusunda yeri ve zamanı geldiğinde bütün işlemlerin yapılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine de değinen Bakan Akar, "Pazar günü vatandaş rehavete kapılmadan gereğini yapacak" dedi.

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