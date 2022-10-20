Silahlı soyguncular kaçarken arkadaşlarını unuttu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da silahlı 5 soyguncu girdikleri bir tekel bayisini dakikalar içinde soydu. Yaklaşık 250 bin liralık sigara ve alkol çalan soyguncular, dükkan sahibinin gelmesiyle paniğe kapıldı. Ona silah çekerek uzaklaştıran soyguncular, araca binip kapıları bile kapatmadan kaçmaya başladı. O sırada Hırsızlardan biri araca binemeyip yol ortasında kaldı. İşte komedi filmlerini aratmayan o anlar...
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