Siyasilerden bayram mesajları

Ankara'da her bayramın ikinci gününde, partiler arası bayramlaşma trafiği yaşanır. Ancak virüs salgını, o törenlerin formatını da değiştirdi. Bu yıl partiler arası bayramlaşma video konferans yöntemiyle yapılacak. Ramazan Bayramı öncesi, siyasilerden de bayram mesajları geldi. İşte o mesajlar...
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NTV 23.05.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 23.05.2020 - 17:40
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