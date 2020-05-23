Siyasilerden bayram mesajları

Ankara'da her bayramın ikinci gününde, partiler arası bayramlaşma trafiği yaşanır. Ancak virüs salgını, o törenlerin formatını da değiştirdi. Bu yıl partiler arası bayramlaşma video konferans yöntemiyle yapılacak. Ramazan Bayramı öncesi, siyasilerden de bayram mesajları geldi. İşte o mesajlar...

NTV 23.05.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 23.05.2020 - 17:40

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