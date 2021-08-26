Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk arabanın altında kalarak can verdi
Adana’da 13 yaşındaki Arda Doruk Derin, bisikletiyle kaldırımda giderken bölgede sürü halinde başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Derin, köpeklerden korkup kaçarken bisikleti ile yola fırlayarak otomobilin altında kaldı ve hayatını kaybetti.
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NTV 26.08.2021 - 10:12| Son Güncelleme : 26.08.2021 - 10:26
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