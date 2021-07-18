Solladığı vinçle akaryakıt yüklü tanker arasında sıkıştı
Artvin-Yusufeli karayolundaki Deriner Tüneli’nde 29 yaşındaki Ö.B., önündeki vinci solladı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen akaryakıt yüklü tankerle vinç arasında sıkıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin parçaları yola savruldu. Araçtaki üç kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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ntv.com.tr 18.07.2021 - 09:41| Son Güncelleme : 18.07.2021 - 10:03
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