‘‘İki gün hava koşulları oldukça olumsuz’’

NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, bugün ve yarın hava koşullarının hayatı olumsuz etkileyeceğini söyledi. Çalışkan ‘‘Bugün fırtınanın günü. İstanbul, Çanakkale ve Ege boyunca poyraz çok şiddetli esecek. Gece saatlerinden itibaren ve yarın sabah, yağmur kara dönecek. Bolu, Kütahya, Eskişehir ve çevresinde tipi şeklinde kar yağışı olacak’’ dedi. Çalışkan, Adana, Mersin ve Alanya için de çok şiddetli yağmur uyarısı yaptı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.