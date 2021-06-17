Sulama kanalına düşen çocuğu servis şoförü kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuğu servis şoförü kurtardı. Suda hareketsiz yatan çocuğu fark eden şoför, aracını dururup hemen yardıma koştu. Servis şoförü, çocuğu sudan çıkarıp suni teneffüs ve kalp masajı ile hayata döndürmeyi başardı. Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki E.B.K.’nın sağlık durumu iyi.

ntv.com.tr 17.06.2021 - 10:12 | Son Güncelleme : 17.06.2021 - 10:22

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