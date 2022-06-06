Sünnet eğlencesinde 3 kişi havaya böyle ateş açtı

İstanbul Kağıthane’de bir sitenin önünde düzenlenen sünnet eğlencesinde 3 kişi kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtı. Şikayet üzerine gözaltına alınan, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 kişi, serbest bırakıldı.
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DHA 06.06.2022 - 14:46| Son Güncelleme : 06.06.2022 - 15:04
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