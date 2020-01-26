Suriyeli genç elleriyle kazıp kurtardığı çiftle buluştu
Elazığ'da 6,8'lik depremde en büyük kaybın olduğu yerlerden biri Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı. O apartmandan sağ çıkanları arasında Nurdan Aydın ve Zülküf Aydın çifti var. Çifti kurtaran Suriyeli bir gencin dakikalar süren çabası oldu...
NTV Haber 26.01.2020 - 15:55| Son Güncelleme : 26.01.2020 - 16:07
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