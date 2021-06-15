Suyun içinde dakikalarca çırpınan kediyi belediye görevlisi kurtardı

İstanbul Topkapı’da su basan alt geçitte mahsur kalan bir kedi, kurtulmak için dakikalarca çırpındı. Yolun kenarındaki brandaya kadar yüzmeyi başaran kedi, tırmanmaya çalıştığı brandadan kayarak tekrar suya düştü. O sırada su tahliyesi için alt geçide gelen belediye ekibi kediyi fark etti ve görevlilerden biri yanına giderek hayvanı sudan kurtardı.

ntv.com.tr 15.06.2021 - 13:07 | Son Güncelleme : 15.06.2021 - 13:25

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