Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi

İstanbul’da D-100 Karayolu Bahçelievler mevkisinde iddiaya göre, arkadaşlarıyla yarışarak makas atan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve iki otomobile çarptı. Araçlardan biri takla atarak yan yola savruldu ve metrelerce sürüklendi. Takla atan otomobilde 1’i hamile 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.

Haberler - İHA 22.05.2022 - 14:25 | Son Güncelleme : 22.05.2022 - 14:37

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