Taksiciden örnek davranış: ‘‘Mutluluktan uçuyorum’’
İstanbul’da Kuveytli tursitin aracında unuttuğu yaklaşık 200 bin lirayı bulan taksici, parayı sahibine teslim etti. 59 yaşındaki Levent Toraman, ‘‘Arka koltuktaki çantayı açınca para dolu olduğunu gördüm. Hemen durumu İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’ne bildirip otelden müşteriye ulaştık’’ dedi. Kuveyt’ten İstanbul’a tatil için geldiğini anlatan Khalid Monahe ‘‘Çok mutluyum. Paramın kaybolacağından korkmadım. Türkiye’yi seviyorum’’ dedi. Kuveytli turist, taksi şoförüne davranışından ötürü 300 dolar verdi.
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ntv.com.tr 11.04.2021 - 11:20| Son Güncelleme : 11.04.2021 - 11:45
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