Taksicinin ittiği kadın otobüsün altında kalıyordu
İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu kadın turist cadde üzerinde ineceği sırada taksici kadından ücreti talep etti. Müşteri ücreti ödediğini, taksici ise para almadığını iddia etti. Tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirini itmeye başladı. Bu sırada taksici Doğan P.'nin ittiği kadın yola düştü. Turist kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koştu. Taksici ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Hafif şekilde yaralanan kadının şikayeti üzerine Doğan P.'nin taksi sürücü belgesi İBB tarafından iptal edildi.
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