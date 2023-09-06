Tartışma kavgaya dönüştü: Kızının erkek arkadaşı tarafından vuruldu
Erzurum'da bir kişi, kızının erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kayıtlarda, kızını araçtan indirmek için baba Y.A'nın bir süre otomobilin arkasından gittiği, camlarını yumrukladığı ve o esnada O.B'nin araçtan silahla ateş ettiği görüldü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Y.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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