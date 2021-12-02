Taşımacılıkta son nokta: Canlarını hiçe saydılar

Bursa’da sürücülerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler, hem şaşırttı hem de korkuttu. Nakliye aracındaki bir genç, canını hiçe sayarak, ‘devrilmesin’ diye buzdolabını vücuduyla tutmaya çalıştı. Bir başka nakliye aracındaki yaşlı adam da, tamamen aracın dışındaydı ve yatağı araca bağladıkları ipe tutunmaya çalışıyordu.

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 10:14 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 10:18

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