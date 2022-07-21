Tatil sırasında tacize uğrayan genç kız, öldüresiye dövüldü

Sakarya'da, yolda yürürken sözlü tacize uğrayan genç kız, sığındığı tekel bayisinde öldüresiye dövüldü. Saldırganın elinden güçlükle kurtulan genç kız yaşadıklarını anlatırken, "30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım" dedi. Tacizde bulunduğu iddia edilen T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler - DHA 21.07.2022 - 08:23 | Son Güncelleme : 21.07.2022 - 09:53

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