Tayvanlı turistten ilginç corona önlemi

İstanbul'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç corona önlemi sosyal medyada gündem oldu. Tayvanlı turistin çantasındaki LED ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredekilerin ilgisini çekti. Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

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