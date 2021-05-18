TBMM'de kalorifer borusu patladı, koridoru su bastı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ana binasında muhalefet kulisinin olduğu bölümden halkla ilişkiler binasına giden tünelin giriş kısmındaki kalorifer borusu patladı. Bunun sonucunda koridorun bir kısmı sular altında kaldı. Meclis Temizlik İşleri Dairesi ekipleri, su baskınına müdahale etti. Kaloriferdeki arıza onarılırken, koridordaki su tahliye edilerek temizlendi.

İHA - DHA 18.05.2021 - 12:56 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 14:28

DİĞER VİDEOLAR