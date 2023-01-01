TCG Anadolu görev için gün sayıyor

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"da artık son testlere geçildi. "TCG Anadolu", silahlı insansız hava araçlarının da inip kalkacağı dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğini de taşıyor. Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte 27 bin ton ağırlığındaki bu dev gemiyi gezdi.
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