TEKNOFEST'ten 'tam bağımsız Türkiye' marşı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2 milyon 547 bin ziyaretçisi rekorlara imza attığı bir festivali geride bıraktı.

6 yıldır düzenlenen ve beşinci yılında uluslararası bir boyut kazanan TEKNOFEST ilgiyle takip edildi.
Ziyaretçiler bunun yanında 100. yılını kutlayan Cumhuriyet'in geçmişini ve geleceğini 'tam bağımsız Türkiye' vurgusuyla anlatan "TEKNOFEST tam bağımsız Türkiye" marşını hep birlikte söyledi.

 

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